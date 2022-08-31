Уже цього тижня в українських школах розпочнеться новий навчальний рік.

Незважаючи на війну, у Тернополі всі міські заклади загальної середньої освіти готові до проведення навчання в очному форматі. Проте, за результатами опитування батьківської громадськості, впродовж 2022/2023 навчального року у 29-ти із 43-ох шкіл Тернопільської громади буде запроваджено змішане навчання, учні ще 14 шкіл традиційно повернуться за парти і навчатимуться в очному форматі. Структуру та тривалість навчального плану кожен заклад визначає індивідуально на педагогічній раді, повідомляють у міськраді.

Зазначимо, форма навчання може змінюватися впродовж навчального року в залежності від безпекової ситуації.

Звертаємо увагу! Під час сигналу повітряної тривоги навчальний процес повинен припинятися, а усі учні та педагоги мають перейти до споруд цивільного захисту і перебувати в них до завершення ракетної небезпеки, що в умовах воєнного стану є однією із головних умов початку освітнього процесу.

Для організації безпечного процесу навчання впродовж усього літнього періоду у тернопільських закладах освіти велися активні роботи з впорядкування та приведення захисних споруд у готовність до використання вже з 1 вересня.

Довідка. Очна форма здобуття освіти – це спосіб організації навчання здобувачів освіти, що передбачає їх безпосередню участь в освітньому процесі.

Змішаний формат навчання — це поєднання навчання у школі із дистанційною формою, у тому числі онлайн. Наприклад, це може бути навчання групами через день, окремі уроки проводитимуться дистанційно, один тиждень паралель класів може навчатися очно, а інший в цей час – дистанційно тощо.

Форми навчання у закладах освіти Тернопільської громади