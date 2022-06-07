Навчальний рік почнеться 1 вересня у режимі офлайн, – повідомив заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко.

За його словами, це стосується шкіл, коледжів, закладів профтехосвіти та університетів. Втім, очне навчання відновлять, якщо в закладі є укриття чи бомбосховище.

Школи Тернопільщини готуються до навчання в очному режимі, – розповіла начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома. Місцева влада відповідальна за облаштування укриттів у навчальних закладах.

«Всі ми хочемо, щоб новий навчальний рік у нас розпочався офлайн. Для того, щоб він тривав у такому процесі, місцеві органи влади мають приділити велику увагу, щодо приведення у відповідність укриттів, які є у закладах освіти. Хочу зазначити, що укриття мають бути розташовані не лише у закладах освіти, але близько до нього. Такий навчальний заклад також зможе розпочинати свій освітній процес. Територіальні органи мають підписати акт щодо відповідності даних укриттів», – зазначила Ольга Хома.

Якщо укриття не відповідатиме вимогам, то навчальні заклади не зможуть відновити очні заняття.