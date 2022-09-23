Як будуть навчатися школярі Тернопільщини під час опалювального сезону?

325 шкіл на Тернопільщині працюють в очному форматі. Як повідомив на брифінгу начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш, вони продовжуватимуть роботу і взимку. Кошти на опалення навчальних закладів закладені у місцевих бюджетах.

Частину навчальних закладів опалюватимуть за допомогою альтернативних джерел енергії. Наразі там облаштовують твердопаливні котли.

«Навчальний процес в області проходить стабільно. Школи, які відкрилися в офлайні, працюють. Щодо забезпечення їх теплом на зиму, питання вже вирішили. Всім виділені кошти, органи місцевого самоврядування теж готові, кошти закладені у бюджети. Частина закладів освіти та закладів охорони здоров’я вже перейшли на твердопаливні котли, що дасть змогу зберегти тепло, а також дасть змогу зекономити газ в цьому опалювальному сезоні», – зазначив Володимир Труш.

Додамо, школи і виші Тернопільщини пропонують різні форми навчання. У більшості – здобувач освітніх послуг має право обирати, як навчатися.