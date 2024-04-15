7820 — саме стільки українських підприємств релокувалися з початку повномасштабного вторгнення. Такі дані наводить Опендатабот. 27 % від загальної кількості компаній виїхала з Києва, на другому та третьому місці розмістилися Дніпропетровщина (11 %) та Донеччина (8 %).

Протягом року з релокацією підприємствам допомагав проєкт West Business Hub, який реалізовує ГО «Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі» за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України». Його вектором були бізнеси, засновані жінками, та сімейні підприємства. West Business Hub допомагав з логістикою, пошуком локацій для офісів або виробництв, облаштуванням робочих місць, а також підтримував бізнеси фінансово й консультаційно.

З 15 по 17 квітня у Львівській області відбудеться West Business Hub: Intensive session — захід, на якому підбиватимуть підсумки роботи проєкту та інших ініціатив з релокації в Україні, а саме обговорюватимуть:

явище релокації у широкому сенсі, основні виклики й рішення проблем релокованих бізнесів;

формуватимуть рекомендації для відповідних органів, інституцій та організацій, які на різних рівнях долучаються до релокації бізнесу в Україні.

«Програма USAID “Конкурентоспроможна економіка України” активно підтримує жінок-підприємиць в Україні, надаючи їм можливість розвивати свій бізнес, зберігати та створювати робочі місця та здобувати нові навички. Ця підтримка особливо важлива у складний період, коли жінки змушені долати виклики і ставати все більш активними в керуванні бізнесом, що забезпечує економічну стійкість країни. West Business Hub підтримав релокацію жінок-підприємниць, які втратили свій бізнес, а ми раді, що змогли допомогти втілити їхнє бажання розвитку», — коментує Олеся Залуська, керівниця Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України».

«Українські підприємства стикнулися з викликом релокації через повномасштабне вторгнення, і наступний крок — підтримувати ці бізнеси. Необхідна взаємодія самих підприємців, влади, некомерційного сектору тощо. Це важливий етап для забезпечення стабільності економіки», — коментує Ірина Титарчук, виконавча директорка ГО «Український центр сприяння інвестиціям та торгівлі.

Розклад

15 квітня — круглий стіл, підбиття підсумків релокації бізнесів жінок-підприємиць з представниками бізнесу, місцевих органів влади, організацій громадянського суспільства тощо;

16-17 квітня — презентація діяльності релокованих бізнесів та обговорення проблематики їхнього розвитку під час / після війни.

До участі також запрошують власниць та співвласниць бізнесів, які:

були вимушені релокувати свою діяльність;

були вимушені релокувати свою діяльність, але вже повернулися до попереднього місця реалізації діяльності.

Реєстрація за посиланням

Участь безоплатна за умови підтвердження в листі, який надійде на електронну пошту. Організатори покривають витрати на участь у заході, проживання та харчування (логістику та транспорт учасниці сплачуватимуть самостійно).

Довідка

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» підтримує український бізнес з метою підвищення конкурентоспроможності на внутрішньому ринку України та на міжнародних ринках, допомагає в розбудові спрощеного та прозорого бізнес-клімату, а також забезпечує українські компанії можливостями скористатись перевагами міжнародної торгівлі.