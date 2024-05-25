11-ті Наукові Пікніки відбудуться на Театральному майдані Тернополя 26 травня. Триватимуть заходи з 13:00 до 17:00 год.

Наукові Пікніки – це місце, де ви можете перевірити теорію на практиці, покерувати та створити роботів, затестити досліди з хімії та фізики. А ще, сотні інтерактивних експериментів для всіх зацікавлених та захоплених наукою. Свої наукові досліди демонструватимуть університети, школи, коледжі, громадські організації, ініціативи та представники бізнесу.

На Вас очікують:

● 50 міні-лабораторій просто неба;

● понад 500 дослідів, доступних кожному;

● науково-технічні розробки та виставки .

Захід організовується Тернопільською міською радою за координації Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей спільно з ГО «Центр Науки Тернополя» та Благодійним фондом «МХП Громаді».