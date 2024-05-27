Що можна було побачити на наукових пікніках у Тернополі. ФОТО

Одинадцятий фестиваль «Наукові пікніки» відбувся на Театральному майдані у Тернополі. 40 команд представили власні наукові проекти та розробки.

Серед наймолодших учасників «Наукових пікніків» – учні 3-го класу третьої школи. Дівчата і хлопці демонстрували наукові досліди.

«Наші учні з 3-Б стали наймолодшими учасниками цього фестивалю. Дійсно, коли знаєш найпростіші хімічні чи фізичні процеси, здається, що ти справжній маг. Сьогодні ми розкупили весь крохмаль, оцет і олію. А також показали більше 10 найпростіших дослідів з підручних матеріалів, дозволили дорослим побути малюками, а малюкам трішки дорослішими. Над підготовкою працювало 5 творчих груп, кожна справилася чудово», – розповіла вчителька третьої школи Тернополя Мар’яна Задворна.

За словами організаторки фестивалю Христини Білінської, серед завдань цього заходу – допомогти дітям розвиватися у науці. Нагадаємо, вперше цей захід у Тернополі провели у 2013 році, відтоді він відбувається щорічно.