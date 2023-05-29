«З наукою до перемоги» – під таким гаслом пройшов традиційний цьогорічний фестиваль «Наукові пікніки». У дійстві взяло участь 50 команд, вони представили власні наукові розробки та дослідження, а також влаштували 40 лабораторій просто неба.

Цьогорічний фестиваль «Наукові пікніки» – один із наймасштабніших, – розповів співорганізатор Михайло Сиротюк. Відвідало дійство близько десяти тисяч осіб.

«Понад 50 команд науковців, популяризаторів науки, представників ІТ та робототехніки зібрались для показу понад 500 експериментів і майстер-класів. Таким чином ми хочемо популяризувати науку, довести, що це цікаво та актуально. Цього разу у нас є багато зразків, які допомагають і цивільним, і військовим, і ведуть нас до тої омріяної цілі – перемоги України».

У фестивалі взяли участь представники громадських організацій, бізнесу, шкіл, університетів і коледжів. Власні дипломні проєкти представили студенти технічного коледжу.

«Ми тут представили роботи наших студентів. У нас практикується така форма, що студент розробляє певний електронний пристрій. Вони роблять діючі макети. Корпуси вони друкували на принтері. Електроніку вже самі розробляли, самі писали програми», – розповів завідувач відділення телекомунікацій технічного коледжу Віктор Приймак.

Додамо, «Наукові пікніки» у Тернополі організовують з 2013 року.