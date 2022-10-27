Вже не будуть залишати будь-де? У Тернополі затвердили схему місць для паркування електросамокатів

У Тернополі затвердили схему розміщення місць для паркування електричних самокатів.

Схема розроблена у формі інтерактивної карти, на яку нанесено 64 місця, що матимуть відповідну розмітку, повідомляють у міській раді.

“Звертаємо увагу, що оператори сервісів прокату електричних самокатів, які мають намір розмісити дані об’єкти на території міста, повинні звернутись із відповідною заявою щодо погодження розміщення електричних самокатів у відділ звернень Тернопільської міської ради (вул. Листопадова, 6). До заяви також необхідно долучити наступні документи:

1. витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

2. інформацію про кількість та перелік інвентарних номерів електричних самокатів;

3. макет розмітки в місцях розміщення електричних самокатів”, – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Тернополі затверджено порядок використання самокатів, сегвеїв, гіроскутерів та інших електричних транспортних засобів.