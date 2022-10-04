Уже не будуть гасати? У Тернополі затвердили порядок використання електросамокатів

У Тернополі затвердили порядок використання самокатів, сегвеїв, гіроскутерів та інших електричних транспортних засобів.

3 жовтня на засіданні вісімнадцятої сесії міської ради внесено зміни до Правил благоустрою Тернопільської міської територіальної громади. Рішення прийнято з метою забезпечення належного комплексного благоустрою та врегулювання питання щодо використання легких електричних транспортних засобів у Тернополі.

Так, правила благоустрою Тернопільської громади доповнено розділом «Порядок використання легких електричних транспортних засобів (електричних самокатів, сегвеїв, гіроскутерів тощо) на території міста Тернопіль».

Порядок є обов’язковим для виконання власниками персональних легких електричних транспортних засобів, користувачами сервісів прокату легких електричних транспортних засобів та їх операторами.

Зокрема, передбачено використання персональних легких електричних транспортних засобів дозволяється особам, які досягли 16-річного віку – виключно на велосипедних доріжках/велосмугах та за умови дотримання швидкісного режиму до 20 км/год.

Дітям до 10 років дозволяється використання персональних легких електричних транспортних засобів тільки у супроводі дорослих, а особам з 10 до 16 років дозволяється самостійно використовувати персональні легкі електричні транспортні засоби – виключно на тротуарах, пішохідних доріжках, за умови дотримання швидкісного режиму до 5 км/год.



Використовувати персональний легкий електричний транспортний засіб на вулично-дорожній мережі можна за умови, що він обладнаний звуковим сигналом та світлоповертачами, а у темну пору доби – з увімкненим ліхтарем (фарою) та виділивши себе за допомогою світлоповертальних елементів, що закріплюються на зовнішньому одязі або в інший спосіб.



Під час використання персональних легких електричних транспортних засобів особа зобов’язана дотримуватись Правил дорожнього руху і особисто нести відповідальність, встановлену чинним законодавством України, за їх порушення.



Оператори сервісів прокату легких електричних транспортних засобів вживають заходів, спрямованих на дотримання користувачами вимог щодо використання вулично-дорожньої мережі, швидкісних режимів, перерахованих заборон, рекомендацій і правил паркування легких електричних транспортних засобів, визначених в даному Порядку.

Порядок використання легких електричних транспортних засобів (електричних самокатів, сегвеїв, гіроскутерів тощо) на території Тернопільської міської територіальної громади

1. Загальні положення

1.1. Порядок використання легких електричних транспортних засобів (електричних самокатів, сегвеїв, гіроскутерів тощо) (далі – легкі електричні транспортні засоби) на території Тернопільської міської територіальної громади, (далі – Порядок) визначає основні засади використання такого виду транспорту і є обов’язковим для виконання власниками персональних легких електричних транспортних засобів, користувачами сервісів прокату легких електричних транспортних засобів та їх операторами.

1.2. Легкі електричні транспортні засоби – індивідуальні транспортні засоби обладнані електродвигуном та призначені для руху на території Тернопільської міської територіальної громади персональні або ті, які використовуються через сервіси прокату).

2. Використання персональних легких електричних транспортних засобів

2.1. Використання персональних легких електричних транспортних засобів дозволяється особам, які досягли 16-річного віку – виключно на велосипедних доріжках/велосмугах та за умови дотримання швидкісного режиму до 20 км/год.

2.1.1. У разі відсутності велосипедної доріжки/велосмуги користувач персонального легкого електричного транспортного засобу може здійснювати рух по правій смузі проїжджої частини, за умови дотримання швидкісного режиму встановленого цим Порядком та обов’язковим використанням захисних шоломів.

2.2. При перетині дороги по велосипедній доріжці/велосмузі, особа, яка керує персональним електричним транспортним засобом, перед початком руху повинна зупинитись та переконатись, що вона не створює небезпеки для себе і інших учасників дорожнього руху.

2.3. Якщо велосипедна доріжка/велосмуга перетинає дорогу поза перехрестям, користувачі персонального легкого електричного транспортного засобу зобов’язані дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухаються по дорозі.

2.4. Особам до 10 років дозволяється використання персональних легких електричних транспортних засобів тільки у супроводі дорослих, а особам з 10 до 16 років дозволяється самостійно використовувати персональні легкі електричні транспортні засоби – виключно на тротуарах, пішохідних доріжках, за умови дотримання швидкісного режиму до 5 км/год.

2.5. При перетині дороги по пішохідному переходу особі, яка керує персональним електричним транспортним засобом, необхідно спішитись та вести його поруч.

2.6. Особа має право використовувати персональний легкий електричний транспортний засіб на вулично-дорожній мережі за умови, що він обладнаний звуковим сигналом та світлоповертачами, а у темну пору доби – з увімкненим ліхтарем (фарою) та виділивши себе за допомогою світлоповертальних елементів, що закріплюються на зовнішньому одязі або в інший спосіб.

2.6.1. Особі рекомендується використовувати захисний шолом та інші засоби захисту (наколінники тощо).

2.7. Особи, які використовують персональний легкий електричний транспортний засіб на вулично-дорожній мережі, рухаючись групами, повинні їхати один за одним, щоб не заважати іншим особам.

2.8. Особам, які використовують вулично-дорожню мережу на персональному легкому електричному транспортному засобі, заборонено:

2.8.1. керувати технічно несправним персональним легким електричним транспортним засобом, а в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості – з вимкненим ліхтарем (фарою) та без світлоповертальних елементів;

2.8.2. керувати персональним легким електричним транспортним засобом, не тримаючись за кермо хоча б однією рукою (залежно від особливостей його конструкції);

2.8.3. рухатися іншими смугами руху на проїзній частині (включаючи смугу громадського транспорту);

2.8.4. рухатися велосипедними доріжками з одностороннім рухом у протилежному напрямку;

2.8.5. перевозити пасажирів;

2.8.6. перевозити легкозаймисті, вибухонебезпечні, токсичні або небезпечні матеріали;

2.8.7. керувати персональним легким електричним транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції;

2.8.8. під час руху триматися за інший транспортний засіб;

2.8.9. під час руху користуватися мобільним телефоном.

2.9. Особам, які використовують вулично-дорожню мережу, заборонено здійснювати паркування персонального легкого електричного транспортного засобу у таких місцях:

2.9.1. на пішохідних переходах;

2.9.2. на пандусах для маломобільних груп населення;

2.9.3. на зупинках громадського транспорту;

2.9.4. на велосипедних та пішохідних доріжках, а також на тротуарі, якщо його ширина менша, ніж 1,5 м.;

2.9.5. перед входом/виходом до житлових та нежитлових будівель, споруд;

2.9.6. перед або поблизу аварійних виходів і зон виїзду пожежної охорони, швидкої допомоги та інших екстрених служб, біля світлофорних об’єктів, інших засобах регулювання дорожнього руху, поблизу паркувальних автоматів, на газонах та територіях зелених насаджень;

2.10. У випадку паркування легкий електричний транспортний засіб повинен бути надійно зафіксований на спеціальну підніжку або у інший спосіб, навіть у випадку, коли особа залишила його без нагляду на короткий час, зокрема, впритул до фасаду будинку, якщо такий є.

2.11. Під час використання персональних легких електричних транспортних засобів особа зобов’язана дотримуватись Правил дорожнього руху і особисто нести відповідальність, встановлену чинним законодавством України, за їх порушення.

3. Використання легких електричних транспортних засобів через сервіси прокату

3.1. Перед кожною поїздкою користувач повинен самостійно ретельно ознайомитися з умовами прокату легких електричних транспортних засобів та умовами цього Порядку.

Користувач зобов’язаний дотримуватись Правил дорожнього руху і особисто нести відповідальність, встановлену чинним законодавством України, за їх порушення.

3.2. Перед виїздом користувач повинен перевірити технічний стан легкого електричного транспортного засобу, зокрема надійність всіх фіксуючих елементів, стан рами, керма, рівень заряду батареї, справність освітлення та гальмівної системи.

3.3. Якщо користувач помітив технічний дефект або брак легкого електричного транспортного засобу до початку або в будь-який момент під час прокату, він повинен сповістити оператора сервісу прокату, закінчити використання легкого електричного транспортного засобу та відмовитися від його подальшого використання негайно.

3.4. Користувачу рекомендується використовувати захисний шолом та інші засоби захисту (наколінники тощо).

3.5. На користувачів поширюються вимоги щодо використання вулично-дорожньої мережі, швидкісних режимів, перерахованих заборон, рекомендацій і правил паркування легких електричних транспортних засобів, визначених в даному Порядку.

4. Оператори сервісів прокату легких електричних транспортних засобів

4.1. Оператори сервісів прокату легких електричних транспортних засобів розміщують дані об’єкти на підставі рішення комісії, створеної розпорядженням міського голови.

4.2. З метою підвищення безпеки дорожнього руху для усіх його учасників, оператори сервісів прокату легких електричних транспортних засобів вживають заходів, спрямованих на дотримання користувачами вимог щодо використання вулично-дорожньої мережі, швидкісних режимів, перерахованих заборон, рекомендацій і правил паркування легких електричних транспортних засобів, визначених в даному Порядку.

4.3. З метою забезпечення безпеки руху та дотримання Правил благоустрою, операторам сервісів прокату легких електричних транспортних засобів за результатами відповідної комісії визначаються зони, в яких буде заборонено їх залишати та пересуватись ними на території Тернопільської міської територіальної громади.

4.4. Оператори сервісів прокату легких електричних транспортних засобів вживатимуть всіх заходів для забезпечення технічної справності та готовності до експлуатації легких електричних транспортних засобів, які надаються у користування на території міста Тернополя, а також використання наявних технічних засобів для активного моніторингу їх експлуатації.

4.5. Оператори сервісів прокату легких електричних транспортних засобів сприятимуть у пошуку можливих винуватців збитків, заподіяних міській інфраструктурі або іншим третім особам, внаслідок неправильного паркування легких електричних транспортних засобів у громадських місцях або нещасних випадків під час їх використання.

4.6. У разі встановлення на законодавчому рівні правил користування легкими електричними транспортними засобами, вимоги даного Порядку застосовуються у частині, що не суперечитимуть вимогам відповідного законодавства.

4.7. Оператори сервісів прокату легких електричних транспортних засобів на вимогу відповідної комісії або інших виконавчих органів ради надають інформацію, що стосується особливостей використання вказаних засобів.