Операторів паркування транспортних засобів в Тернополі визначили у міській раді. Протокол засідання конкурсного комітету затвердили на засіданні виконкому третього липня.

На конкурс було виставлено 12 майданчиків для паркування, розділених порівну на два об’єкти: №1 та №2. Документи на конкурс подали п’ять претендентів: три комунальні підприємства – «Автошкола «Міськавтотранс», «Підприємство матеріально-технічного забезпечення», «Тернопіль Інтеравіа» та двоє фізичних-осіб-підприємців. Усі учасники конкурсу подали документи одразу на два об’єкти. Під час розкриття документів та розгляду поданих пропозицій з’ясувалося, що один із підприємців не надав довідку про відсутність заборгованості з обов’язкових платежів. Тому документи не розглядали і повернули їх претенденту.

Під час обговорення поданих пропозицій на закритому засіданні конкурсного комітету, начальник муніципальної інспекції Ігор Максимів запропонував не розділяти об’єкти, а голосувати за два об’єкти разом, залишивши їх за одним претендентом. Окрім цього, на голосування винесли пропозицію визнати переможцем по двох об’єктах КП «Підприємство матеріально-технічного забезпечення» та учасників, які зайняли друге місце по обох об’єктах КП «Автошкола «Міськавтотранс» і ФОП Льотковський Д.О.

За результатами голосування конкурсний комітет визнав переможцем конкурсу з визначення суб’єктів господарювання-операторів паркування транспортних засобів у Тернополі КП «Підприємство матеріально-технічного забезпечення». Впродовж десяти календарних днів після затвердження протоколу засідання конкурсного комітету управління транспортних мереж та зв’язку має укласти із переможцем договори з організації забезпечення паркування транспортних засобів в Тернополі, терміном на три роки.

Ольга Трач