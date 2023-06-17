У серпні виповниться рік як між селами Шибалин та Комарівка Тернопільської області сталась автокатастрофа. Тоді зіткнулись два автомобілі — Mercedes-Benz та Skoda Octavia. В останній їхала 19-річна Марта Гриців з Калуша зі своїм 23-річним хлопцем Василем, щоби провідати у лікарні батька останнього. Удар був такої сили, що обоє миттєво загинули.

Водію іншої машини оголосили про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що й спричинило автотрощу. Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від п’яти до десяти років із позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років. Проте наприкінці минулого року суд відпустив на волю під заставу у 208 тисяч гривень, що викликало справжнє обурення у рідних загиблої пари. Нині ж, додають вони, суди по справі навмисно затягує обвинувачуваний, аби уникнути відповідальності. Про це ідеться у матеріалі газети “ФАКТИ“.

Винуватцем аварії є Віталій К. зі Старої Синяви Хмельницької області. Судом розглядалася апеляційна скарга прокурора на ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 26 вересня 2022 року щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу в виді застави в розмірі 208 тисяч гривень, — розповіла «ФАКТАМ» мама загиблої Іванна Гриців. — Прокурор не погодилася із судовим рішенням та подала апеляційну скаргу. У ній просила ухвалу слідчого судді скасувати й винести нову — застосувати до особи запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк 60 днів без визначення розміру застави. З таким листом звернулися до суду й ми, батьки Марти та Василя, які втратили невинних дітей. Та колегія суддів Тернопільського апеляційного суду під головуванням судді Ірини Тихої залишила в силі рішення суду першої інстанції. Тобто людина, яка вчинила смертельне ДТП, у якому загинуло двоє невинних дітей, перебуватиме на час слідства на волі. Хіба це справедливо? Людина, яка зареєстрована в Києві, яка не має сім’ї, на своєму утриманні в неї нема ні малолітніх дітей, ні людей похилого віку, ні осіб з інвалідністю, на волі. Він може хоч кожен день міняти місце проживання, чинити тиск на свідків, узгоджувати різні історії, крім того, втекти від відповідальності, враховуючи воєнний стан у країні.

«Винуватець хоче уникнути відповідальності. Він себе представляє жертвою: то мама постраждала, то він переселенець»

– Ви звинувачуєте обвинувачуваного та суддів у затягуванні справи. Чому?

– В першій декаді червня 2023 року в Бережанському районному суді Тернопільської області має відбутися підготовче засідання суду по резонансній справі ДТП, у якій загинули моя дочка та її коханий Василь. Дане засідання мало відбутися ще 20 квітня, але суддя Василь Крамар відклав його, бо на суд не з’явилася Ольга М., уродженка міста Сєвєродонецьк Луганської області. Вона — цивільна дружина підсудного, яка на момент аварії їхала з ним в автомобілі, хоча на час судового засідання вона перебувала в приміщенні суду. Повідомлення про дату слухання було відправлено жінці поштою, але лист повернувся з відміткою про те, що адресатка відсутня за вказаною адресою. Слід зазначити, що адреса проживання була вказана та ж, що і в підсудного, який з’явився на засідання. Суддя не з’ясував, яким чином можна було повідомити жінку, а саме судове засідання тривало всього 4 хвилини. У нас є побоювання, що ситуація може повторитися і цей горе-суддя й надалі буде давати шанс підозрюваному затягувати час, чинити певні справи, щоб уникати відповідальності. Крім того, на засідання суду не допускали друзів та батька загиблого Василя, аж поки молоді люди не заявили про те, що звернуться у відповідні установи.

Те, що відбувалося 20 квітня в Бережанському районному суді, словами важко описати. Сльози та розпач… Коли перенесли засідання, присутні заявили водію: «Визнай свою вину! Загинули двоє молодих людей…». Проте кермувальник мовчав, потім додав, що хотів би у родичів вибачитись. Але до нас він не звернувся жодним словом. Я впевнена, що в нашій країні є люди, структури, які працюють заради справедливості, бо дорожать своєю посадою й пам’ятають про тих, кого вже немає з нами…

— На вашу думку, чому винуватець себе так поводить?

– Суд затягують тому, що підозрюваний хоче уникнути відповідальності. Оскільки зараз війна, він себе представляє жертвою, як тільки може: то мама постраждала, то він переселенець. А при чому тут це до тяжкого злочину? Вірю, що людина, яка вчинила злочин, наслідком якого є смерть двох молодих людей, буде покарана. Бо заради чого, заради кого гинуть наші діти?

Вікторія Микитюк, ФАКТИ