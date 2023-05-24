135 років з дня народження художника з Тернопілля Івана Хворостецького минуло нещодавно. З нагоди цієї дати у Тернопільському обласному художньому музеї відкрили виставку «Іван Хворостецький. Малярство».

– На виставці представлено 44 етюди, з них – 25, виконаних у Криму, – розповіла Ольга Ваврик, заступник директора ТОХМ. – Всі вони названі і датовані автором. Це переважно невеликого розміру краєвиди, виконані олією на картоні. Сюжети – море і скелі: «Море», «Берег моря» (обидва – 1952), «Прибій» (1953), «Гора Аю Даг» (сер. 1950) та ін. У цих найпростіших етюдах присутнє авторське відчуття цінності найменшого куточка землі. Колірні вирішення етюдів досить різноманітні. У кримських пейзажах Хворостецький посилив і розширив свою кольорову гаму. Його палітра значно збагатилася і стала більш інтенсивною. Навіть набуваючи яскравості, колорит краєвидів залишився гармонійно-стриманим.

Івана Хвростецького називають майстром ліричного пейзажу. Родом він із села Юридики біля Почаєва, а свій мистецький шлях розпочав з іконописної майстерні Свято-Успенського собору Почаївської Лаври. Малюванню навчався у дядька -іконописця Андроника Лазарчука. Пізніше з ним розписував храми Кременеччини, Білої Церкви. Та найбільше його цікавив живопис.

– Молодому іконописцеві пощастило, – продовжує Ольга Ваврик. – Він вступив до Київського художнього училища, де в той час викладали відомі майстри – Олександр Мурашко та Федір Кричевський. За довгих сім років навчання Хворостецький став художником-професіоналом. Прагнучи вдосконалення, вступив до Петербурзької Академії мистецтв. Війна та революція не дозволили продовжити навчання і Хворостецький повернувся до Києва, де почав працювати вчителем малювання в сільських школах під Києвом. В 1925 році, коли йому було 37 років, вступив до Київського художнього інституту. Встигав багато – вчився, малював, брав участь у художніх виставках, викладав у Київському художньому технікумі, вів студію образотворчого мистецтва в Київському палаці піонерів. Пізніше продовжив викладацьку діяльність у вищій школі – спочатку Київському інженерно-будівельному інституті, а згодом – у Київському художньому інституті, де став асистентом Кричевського.

На початку Другої світової війни, як розповіла Ольга Ваврик, будинок у Києві, де жив Іван Хворостецький, було зруйновано вибухом бомби. Всі довоєнні твори, за винятком чотирьох картин, які зберігались у Державному музеї українського мистецтва, згоріли. Це стало трагедією для митця. Хворостецький повернувся до рідного дому в селі Юридики. Щоб вижити, змушений був ходити до селян поденно: косити, жати, молоти і «уривками» малювати етюди. «Уривками», тому, що важка щоденна робота не залишала ні часу, ні сил. Адже йому було 60, і все, що доводилося робити задля шматка хліба, давалося дуже нелегко.

На початку 1950-х років художник повернувся до творчості. З групою художників-мариністів тричі побував у Гурзуфі.

– Ці подорожі дозволили йому поринути у процес творчості після викреслених війною років та стали надзвичайно плідними, – зауважує Ольга Ваврик. – Вони остаточно повернули художнику творчі сили і колишню майстерність. Хворостецький, який все життя малював переважно київські і волинські пейзажі – спокійні, співучі, з рівним далеким горизонтом, зумів відчути і точно передати зовсім інший ритм, масштаб і образи кримської природи.

Картини Івана Хворостецького окрім художнього музею, зберігаються в Національному художньому музеї України, музеях Кременця, Миколаєва та інших. А

в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї фонд маляра налічує 249 одиниць збереження: «Живопис» – 132, «Рідкісні документи» – 43, «Фотографії» – 33, «Негативи» – 10, «Рідкісні книги» – 5, «Плакати, листівки» – 3, «Речові матеріали» – 3 (годинник, окуляри, етюдник), «Науково-допоміжні матеріали» – 18 тощо.

Фото Наталі Огінської