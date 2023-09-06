Вискочив просто перед автомобілем патрульних: у Тернополі оштрафували нечемного пішохода. ВІДЕО

Зухвале порушення правил дорожнього руху пішоходом зафіксували вчора патрульні.

На вулиці Слівенській чоловік раптово перебіг проїжджу частину у невстановленому місці перед поліцейською автівкою.

Інспектори зупинили чоловіка, провели профілактичну бесіду та винесли на нього постанову за ч. 1 ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами) КУпАП.

Від початку року в межах Тернопільської області сталося 116 ДТП за участі пішоходів, в яких 98 людей травмувалося та 14 — загинуло.

До слова, відповідно до ч. 1 ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами) КУпАП, за недотримання вимог ПДР передбачений штраф — 255 гривень.