Збив людину та втік з місця автопригоди водій автомобіля ЗАЗ Таврія.

Аварія трапилася 10 липня близько 22:30-22:45 при виїзді з села Нижчі Люб’янки, поблизу місцевого закладу громадського харчування.

За словами очевидців, 57-річний пішохід знаходився на проїжджій частині дороги, коли потрапив під колеса авто. Вулиця не освітлювалася.

Працівники поліції встановлюють особу й місцеперебування водія-втікача. Якщо ви бачили дану автопригоду або проїжджали повз місце аварії у даний проміжок часу та мали увімкнений відеореєстратор, телефонуйте на спецлінію “102” або на номер чергової частини Збаразького відділення поліції: (068)346 73 46. Анонімність гарантується.