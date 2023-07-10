Вища освіта для IT-спеціалістів — чи потрібна вона та в яких українських вишах можна отримати диплом

Сьогоднішня реальність дає змогу влаштуватися навіть школярам у потужну та найоплачуванішу галузь — IT. Це підтверджує нещодавня новина: 14-річного розробника прийняли на роботу в SpaceX, проявивши відсутність стереотипів та дискримінації за віком. Увагу працедавців сучасної ІТ-індустрії привертає не так диплом, як навички та компетентність. Тому не дивно, що багато людей працюють в айтішці без років університетської освіти, просто відвідавши спеціалізовані курси чи закінчивши навчання в ІТ-школі.

Але чи необхідно мати диплом за спеціальністю для успішної кар’єри в ІТ? Спеціалісти хостинг-провайдера Cityhost.ua пропонують розібратися у цьому, послухавши думки фахівців, які вже працюють у цьому секторі. Також ми дізнаємося, де в Україні можна отримати бажаний диплом про закінчення вишу.

Які переваги отримання ІТ-спеціальності в університеті

Навесні 2023 року портал DOU провів цікаве опитування серед українських ІТ-фахівців. Виявилося, що понад 90% з них мають вищу освіту або навчаються. Це свідчить про те, що наявність диплому все ще має значення і може бути корисною у майбутній кар’єрі.

ІТ-освіта в Україні, хоч і має свої недоліки, все ж надає необхідний мінімум для подальшого професійного зростання. Вищі навчальні заклади допомагають засвоювати базові знання та розвивати вміння працювати з інформацією. Крім того, великим плюсом є щоденне спілкування з однодумцями та викладачами, які сприяють формуванню колективу, який стане важливим фундаментом для майбутніх професійних зв’язків.

На курсах з ІТ-спеціальностей зазвичай пропонуються популярні професії, такі як програмісти, тестувальники та вебдизайнери. Але варто пам’ятати, що ІТ-технології охоплюють багато інших аспектів, таких як хостинг, адміністрування серверів, мережева інфраструктура, інженерія та багато інших професійних напрямів, які не завжди доступні на курсах. Тому, якщо ви плануєте працювати в такій “рідкісній” сфері, можливо, вам варто розглянути можливість здобуття вищої освіти.

Випуск з університету дає більше можливостей стати початкуючим фахівцем у сфері ІТ, ніж просто опанування курсів, оскільки для засвоєння необхідних знань потрібний більший час та практика. Ті, хто ствердно відповідають на питання, чи потрібна вища освіта для роботи в IT, переконані — університет дає міцну основу, яку можна в подальшому розширювати через додаткові курси та самостійне вивчення літератури. Однак деякі вважають, що 5 років університету для ІТ — це забагато, і достатньо 2-3 років, щоб оволодіти всіма необхідними навичками. Деякі студенти навіть починають працювати на третьому курсі за спеціальністю, що свідчить про наявність достатнього обсягу знань для отримання роботи.

Кому не потрібно йти у виш, а вистачить курсів

Хоча вища освіта має багато переваг, лише 38% опитаних заявили, що університет дав знання, пов’язані зі спеціальністю, і 37% стверджують, що навчилися працювати в команді. Проте є й позитивні сторони: 50% відзначили, що знайшли друзів і співробітників зі спільними інтересами, а 55% сказали, що засвоїли навички самоосвіти.

В наш час існує багато IT-курсів, і тому багато спеціалістів обирають саме такий шлях у цю галузь. Самоосвіта, проходження курсів, читання літератури, робота на фрілансі — і ось ви вже працюєте на постійній основі в компанії. Не можна сказати, що цей шлях легкий, але він швидший, оскільки дозволяє заробляти гроші вже на початковому етапі кар’єри.

Такий підхід особливо підходить для тих, хто змінив свою професійну спрямованість або отримав вищу освіту в іншій галузі, але згодом зрозумів, що ІТ — це те, що йому справді близько. Якщо вам більше 25-30 років, повернення до навчання в університет — не завжди вдалий варіант. У такому випадку курси можуть бути кращим вибором.

Здобуття вищої освіти найбільше підходить випускникам школи, які планують пов’язати своє майбутнє з сектором інтернет-технологій.

Які виші України пропонують найкращі ІТ-спеціальності

Перш за все, важливо зрозуміти, що назви багатьох університетських спеціальностей відрізняються від вакансій, які існують у компаніях. У списку програм навчання у ВНЗ ви не знайдете “Back-End Developer” або “PHP-розробник”. Тому перед вибором університету важливо визначити, яка спеціальність найбільше підходить для майбутньої професії. Зазвичай програмістам найбільше подобаються комп’ютерні науки або інженерія ПЗ.

Давайте розглянемо найбільш відомі університети для отримання освіти в галузі ІТ у 2023 році та спеціальності, що пропонуються:

Український католицький університет потрапив до ТОПу рейтингу опитування, проведеного DOU. Його Факультет прикладних наук пропонує спеціальності “Комп’ютерні науки”, “IT та бізнес-аналітика”, “Data Sciences”. У Києво-Могилянській академії є Факультет інформатики, що має аналогічні освітні програми, а також “Кібербезпека та захист інформації”. КПІ ім. Ігоря Сікоського має свій IT-факультет і 3 спеціальності: “Інженерія програмного забезпечення”, “Комп’ютерні системи та мережі” та “Інформаційні системи та технології”. “Львівська політехніка” має Інститут КНІТ, що складається з 8 кафедр, суміжних із ІТ, зокрема “Кафедри автоматизованих систем управління”, “Кафедри програмного забезпечення” систем штучного інтелекту та ін. У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка можна здобути ІТ-освіту за багатьма напрямами, тому варто ознайомитися з кожним із них. “Харківський політехнічний інститут” можна виділити як такий, що представляє один з найширших спектрів ІТ-спеціальностей, серед яких є і кібербезпека.

Опитування показало, що понад 75% випускників рекомендують вступати до українських ВНЗ та не сумніваються у якості наданої освіти, оскільки українські ІТ-фахівці мають високу репутацію у світі.