Вчора, 31 травня, та сьогодні, 1 червня в освітніх закладах Тернопільщини пролунав останній дзвоник.

Так, сьогодні, 1 червня, останній дзвоник був у школярів ЗОШ №18 Тернополя. Випускниці, на знак солідарності з усім українським народом у боротьбі з російськими окупантами вдягнули чорні плаття., повідомляє видання Тернополяни.

До батьків, дітей та вчителів звернувся директор школи Руслан Заброцький.

“Сьогодні, 1 червня, учасники освітнього процесу 18 школи зібралися разом у цей важкий час війни, на останньому дзвонику. Цей момент надзвичайно важливий для нас усіх, оскільки він символізує закінчення одного етапу нашого життя і початок нового. Але в цьому році ми зіштовхнулися з викликами, яких ми ніколи раніше не могли уявити, – відзначив директор школи. – Діти, ви – наше найбільше багатство. Ми бачимо вашу силу, вашу вольову наполегливість та готовність стояти пліч-о-пліч з нами. Ви продовжуєте вчитися і зростати, навіть коли все навколо здається таким невпевненим. Ви є нашою надією на майбутнє і нагадуєте нам, що навіть в найтемніші часи є промінь світла”.

Також Руслан Заброцький подякував батькам та вчителям.

“Батьки, ви заслуговуєте на нашу вдячність і повагу. Ви підтримуєте нас, робите все можливе, щоб забезпечити своїм дітям найкраще. Вчите їх вірити в себе і бути мужніми. Ваша сильна воля і любов допомагають нам утримуватися на ногах в цей важкий період. Колеги, ви є мої герої. Ваша відданість і професійність продовжують мене вражати кожен день. Ви не тільки вчите наших учнів, даєте знання, а й служите для них прикладом сили, стійкості, піднімаєте їх дух, надаючи підтримку і віру в те, що ми разом можемо подолати будь-які перешкоди”, – наголосив пан Руслан.

Наприкінці свята випускники виконали символічний танець, де на дівчину в білому платті з плямами червоної фарби (Україну у крові) нападають російські окупанти, вдягнені у чорний одяг. Зрештою Україна перемагає усіх ворогів, вставши з колін. Також на майданчику були розкидані дитячі іграшки, символізуючи загибель українських дітей від російських ракет…