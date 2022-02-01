Випускник мистецького коледжу ім. Соломії Крушельницької вразив глядачів та суддів телешоу “Голос країни” своїм співом.

Про це повідомляють на сайті навчального закладу.

Роман Меліш виконав пісню «Vedro con mio diletto» на сліпих прослуховуваннях у другому випуску ХІІ сезону «Голосу країни». І глядачів, і суддів вразив його унікальний голос та вибір композиції епохи бароко.

За його словами, на проєкт він прийшов задля популяризації академічної музики. Спів Романа особливо розчулив Святослава Вакарчука: «Було три моменти, коли в мене були мурашки по шкірі. Вперше – це, коли ви власне почали, і я почув тембр вашого голосу. Вдруге, коли ви зробили дуже складний, але дуже красивий мелізм. Ну і як ви закінчили, фінал, вихід на тоніку – це було просто неймовірно».

Роман Меліш – випускник мистецького колежу 2008 року. Навчався на відділі «Хорове диригування» у класі викладача Ігоря Левенця. Продовжив навчання у Київській національній музичній академії ім П.Чайковського та в Schola Cantorum м.Базель (Швейцарія). На даний час успішно виступає як соліст (контратенор) на концертах Національного будинку органної та камерної музики (м Київ), Київської національної філармонії. Є учасником європейських ансамблів старовинної музики La Morra, Profeti della Quinta (Швейцарія), Ansambl Responsorium (Хорватія), Gilles Binchois (Франція).