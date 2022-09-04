Виплатив допомогу сам собі: НАЗК склало адмінпротокол на голову Тернопільської районної ради

Національне агентство з питань запобігання корупції склало сім адміністративних протоколів, які стосуються конфлікту інтересів та невиконання законних вимог НАЗК. Один з них – щодо голови Тернопільської районної ради.

Про це повідомляє офіційний сайт відомства.

За інформацією НАЗК, голова Тернопільської районної ради Віктор Козорог прийняв рішення про виплату самому собі матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, а також визначив собі розмір матеріальної допомоги на оздоровлення (за ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП).

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Окрім того, протоколи про адмінпорушення НАЗК склало щодо заступника Міністра економіки України Олександра Грибана, заступника начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ольги Горб, заступника начальника управління – начальника відділу Закарпатської митниці Держмитслужби Ігоря Олійника, голови Тячівської районної ради Закарпатської області Юрія Берінде, заступника начальника управління з питань праці — начальника відділу Головного управління Держпраці в Запорізькій області Ольги Давиденко та начальника відділу Головного управління Держпраці в Запорізькій області Олени Діліон.

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