Дівчинка з Тернопільщини віддала для ЗСУ гроші, які їй подарували на день народження

На Тернопільщині Збройні сили України підтримують навіть діти.

Так, вчора, 1 вересня, до гуманітарного штабу, що діє при Чортківській міській раді, знову патріотична дітвора принесла кошти, які підуть на потреби бійців ЗСУ із громади.

У ДНЗ №1 діти організували ярмарок, продаючи солодощі, за що заробили 5 065 гривень. Кошти принесли Олександра Лящук і Дем’ян Свинарчук.

Згодом Олена Підручна із Чорткова, яка нещодавно святкувала День народження, принесла 6 400 гривень. Всі кошти їй подарували із нагоди свята, а дівчинка вирішила віддати їх для потреби війська. Оленка навчається у 2-А класі Чортківської ЗОШ №7.

Про це повідомили на сторінці Чортківської міської ради.