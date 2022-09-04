Думки і прагнення чи не всіх українців нині пов’язані з перемогою у війні. Поки наші бійці дають відсіч ворогу на фронті, багато цивільних мешканців намагаються допомогти ЗСУ. дехто віддає буквально останню копійку, аби зробити внесок у спільну справу. Такі вчинки зворушують і вселяють впевненість у тому, що наш народ непереможний.

Про один з подібних випадків днями розповіла у Фейсбуці волонтерка з Борщева Христина Яворська. До неї звернувся 89-річний дідусь, котрий передав на потреби військових шість тисяч гривень. Ці кошти, копійка до копійки, він відклав з власної пенсії, яка є для чоловіка єдиним джерелом доходів.

“Сьогодні зі мною сталось ліричне.

Це Гнат Іванович Дулебко.

Йому 89 років.

Він зібрав зі своєї пенсії 6000 гривень і передав на потреби війська.

Наш діалог

Я: Це ви з пенсії своєї склали?

Г. І.: З пенсії, звичайно. Інших джерел доходу в мене нема.

Йдіть зателефонуйте своїм дідусям/бабусям.

Вони золоті люди!”, – написала волонтерка.