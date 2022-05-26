Більше тижня працівникам бюджетних організацій на Тернопільщині боргували зарплати. Також затримки фіксували у виплатах пенсій та соціальних допомог.

Наразі питання із травневими виплатами вирішили. Втім, чи виникатимуть такі ситуації далі, питання залишається відкритим.

«23,4 млн. соціальних виплат вже виплачено. Казначейська служба почала виплачувати. Завершили виплачувати ті виплати, які тривалий час були у замороженому стані та реєструвалися як заборгованість для людей. Це виплати на дітей, пенсії, субсидії. 99 тис. людей отримали у готівковій формі виплати», – зазначив на брифінгу начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш.

За інформацією Міністерства фінансів, у червні Україна очікує на допомогу від іноземних партнерів, яка буде спрямована на виплати зарплат та інших соціальних допомог. Втім, чи не повторюватимуться ситуації із заборгованістю, наразі не гарантують. Адже в умовах воєнного стану державна казна не наповнюється та зазнає значних видатків.