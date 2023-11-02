На Тернопільщині формують новий зенітно-кулеметний батальйон, який буде знешкоджувати “шахеди”.

Про це під час брифінгу повідомив Суспільному начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

За його словами, місце розташування військового формування — це закрита інформація.

Для батальйону закупили майже 20 автомобілів та забезпечили обладнанням: 30 старлінками, 30 біноклями і 30 тепловізорами. Володимир Труш каже, вартість обладнання, не враховуючи автомобілів, — майже 21 мільйон гривень.

Придбали все за гроші, які зібрали на аукціоні до Дня захисників і захисниць України (майже півтора мільйона гривень), а також за гроші меценатів, повідомив Володимир Труш. Більше інформації про забезпечення батальйону начальник Тернопільської ОВА пообіцяв надати при передачі авто завтра, 2 листопада.