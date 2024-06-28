Добровольці Стрілецького батальйону поліції особливого призначення в Тернопільській області розпочали навчання.

Правоохоронці, які увійшли до складу новоствореного формування, виконуватимуть бойові завдання та давати відсіч ворогу у складі Стрілецьких бригад Національної поліції України.

Зі слів інструктора Юрія Тивонюка, тернопільська поліція одна з перших сформувала добровольчий батальйон, до якого долучилися співробітники поліції з досвідом участі в АТО та ООС.

«На даний момент наші колеги проходять курс з тактичної та вогневої підготовки, а також тактичної медицини. У подальшому ці навички та вміння знадобляться їм у справі захисту держави».

90 % особового складу батальйону – це поліцейські, які раніше обіймали посади оперативників, слідчих, дільничних, дізнавачів, поліцейських охорони.

Доброволець батальйону Юрій Залеський до призначення заступником командира взводу працював на посаді інспектора роти поліції особливого призначення «Тернопіль». Поліцейський розповідає, що вибір служити в батальйоні – це добровільна справа, і кожен з його побратимів, хто прийняв таке рішення, розуміє важливість завдань та готовий виконувати їх до кінця.

«Усі бійці батальйону є фахівцями своєї справи з багаторічною вислугою та більшість – з бойовим досвідом. Ми розуміємо відповідальність, яка покладається на нас. Ми маємо силу та відвагу захищати територіальну цілісність нашої країни. Навчання бійців батальйону поліції особливого призначення триватиме три місяці. Далі добровольці виконуватимуть бойові завдання».