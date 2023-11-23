На Тернопільщину з південно-східних областей переїхало 9 підприємств. Про це повідомила на брифінгу фахівчиня відділу сприяння зайнятості Тетяна Крамаренко. За її словами, 8 переселенців створили бізнес безпосередньо в області.

Переселенці переважно ведуть бізнес у переробці, текстильній промисловості, б’юті-індустрії.

«Загалом в області з’явилося 17 підприємств від переселенців з південно-східних областей. Серед них 9 – релоковані бізнеси, 8 створило власну справу на території області. Справи започатковані у переробці, виробництві, у текстильній промисловості, у б’юті-індустрії, а також у дошкільній і шкільній освіті. Деякі підприємці скористалися грантами. До слова, Уряд удосконалив порядок надання грантів. Кабмін вніс зміни до порядку надання грантів, нововведення розширюють можливості для використання грантових коштів, зменшують кількість документів, які подаються до банку для підтвердження витрат, скасовуються граничні суми для надання грантів протягом одного періоду подання заяв, уточняється низка положень для підприємців-ветеранів, для яких спрощується отримання та використання грантових коштів», – розповіла Тетяна Крамаренко.

Додамо, грантами для створення власної справи можуть скористатися не лише переселенці, а й жителі Тернопільщини. На бізнес жителі краю можуть отримати гранти до 250 тис. грн., а для ветеранів і членів їхніх родин передбачено до одного мільйона гривень.