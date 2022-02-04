Прийнято звернення тернопільських депутатів до Президента України, Верховної ради та Уряду щодо належного фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я.

4 лютого на пленарному засіданні чергової сесії Тернопільської міської ради депутати підтримали звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо належного фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я в частині, що стосується забезпечення сфери охорони здоров’я, лікувальних закладів, фінансування заробітної плати медичних працівників.

Рішення прийнято, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з гуманітарних питань.

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Текст звернення додається:

Президенту України

Володимиру ЗЕЛЕНСЬКОМУ

Голові Верховної Ради України

Руслану СТЕФАНЧУКУ

Прем’єр-міністру України

Денису ШМИГАЛЮ

ЗВЕРНЕННЯ

депутатів Тернопільської міської ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України з приводу належного фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я

Ми депутати Тернопільської міської ради, звертаємося до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо збільшення коштів з Державного бюджету на 2022 рік в частині, що стосується забезпечення сфери охорони здоров’я, лікувальних закладів, фінансування заробітної плати медичних працівників. В Україні складається складна ситуація із фінансовим забезпеченням сфери охорони здоров’я. В бюджеті на 2022 рік передбачено кошти для встановлення базового рівня заробітної плати для лікарів на рівні 20 тисяч гривень та 13,5 тисяч гривень – для середніх медичних працівників, як вимагає указ Президента України Володимира Зеленського. У порівнянні з 2021 роком оплата пакетів медичних послуг за Програмою Медичних Гарантій збільшена на 34,0 млрд грн. Заробітна плата включена в вартість медичних пакетів, які оплачує НСЗУ і повинна фінансуватися з державного бюджету.

Однак, відповідно до проведених розрахунків, коштів які очікуються отримати з НСЗУ для виплати заробітної плати лікарям на рівні 20 тисяч гривень та 13,5 тисячі гривень середнім медичним працівникам міста Тернополя недостатньо. Для забезпечення заробітної плати в повному об’ємі не вистачатиме 171,8 млн грн. ОМС не можуть забезпечити відповідні виплати, оскільки заробітна плата має покриватися за рахунок коштів НСЗУ. Недостатність фінансування з Державного бюджету приведе до вимушеного скорочення медичного персоналу та не дозволить забезпечити в повному обсязі надання передбачених державою медичних послуг.

Звертаємо Вашу увагу, що місцеві бюджети на сьогодні несуть значне фінансове навантаження у інших сферах діяльності та фінансують видатки по заробітній платі медичних працівників лікувальних закладів, по тих видах медичної допомоги на які, з різних підстав, НСЗУ не заключає договорів, несуть всі експлуатаційні та адміністративні витрати, тому забезпечувати коштами медичну галузь в повному об’ємі не мають можливості.

Більше того, бюджет громади м.Тернополя на поточний 2022 рік затверджений без врахування зазначених підвищень.

В зв’язку із викладеним, просимо Вас збільшити кошти з державного бюджету за програмою медичних гарантій на 2022рік для забезпечення заробітною платою медичних працівників на рівні гарантованому Президентом України.

Прийнято на пленарному засіданні 12 сесії Тернопільської міської ради 04 лютого 2022 року.

Міський голова Сергій НАДАЛ