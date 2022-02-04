4 лютого під час пленарного засідання сесії Тернопільської міської ради було прийнято звернення місцевих депутатів до Президента України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука щодо скасування податку на додану вартість на соціально значимі продукти харчування.

Рішення прийнято, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку регламенту та депутатської діяльності.

Президенту України

Володимиру ЗЕЛЕНСЬКОМУ

Прем’єр-міністру України

Денису ШМИГАЛЮ

Голові Верховної Ради України

Руслану СТЕФАНЧУКУ

Звернення

щодо скасування податку на додану вартість на соціально значимі продукти харчування

У умовах агресії Росії та складної економічної ситуації відбувається подальше погіршення рівня життя українців. Підвищення комунальних тарифів, цін на енергоносії нівелювало номінальне зростання зарплат, пенсій та соціальних виплат для громадян, стало непосильною ношею для малого і середнього бізнесу, зокрема для виробників продуктів харчування. Дієвою допомогою в цій ситуації стане підтримка законопроєкту про зниження ПДВ на продукти харчування до 0%.

Із першого липня нинішнього року нульовий ПДВ для харчових продуктів запроваджується в Європейському Союзі. В сусідній Польщі нульовий податок на низку продуктів: хліб, молоко, м’ясо, яйця тощо введено з 1 лютого 2022 року. Якщо Україна не вживатиме заходів та не знизить відповідно ПДВ для своїх виробників, українська продукція буде неконкурентоспроможною навіть на внутрішньому ринку, а високі ціни на продукти і далі боляче «битимуть» по гаманцях людей.

Законопроєкт про зміну ставки ПДВ на продукти харчування до нуля дозволить українському виробнику зберегти конкурентоздатність та підтримає звичайних громадян. Це стане оптимальною реакцією влади на політичні та економічні виклики.

Ми, депутати Тернопільської міської ради, закликаємо невідкладно підтримати дану ініціативу, як першочергову.

Прийнято на пленарному засіданні 12 сесії Тернопільської міської ради восьмого скликання 04 лютого 2022 року.

Міський голова Сергій НАДАЛ