Навіть під час повітряної тривоги шкільні офіцери поліції залишаються поряд з найменшими.

Інспектори відділу зв’язків з громадськістю систематично відвідують дитячі садочки, щоб нагадати малечі правила безпеки на дорозі, на водоймах, у громадських місцях та як поводитись із незнайомцями. Діти завжди з радістю чекають на патрульних.

Одного разу, під час такої зустрічі пролунав сигнал “Повітряна тривога”, тож, аби дітлахи не злякалися та продовжували веселитися, охоронці порядку спустилися з ними до бомбосховища. Де продовжили цікаве спілкування та звісно ж, разом заспівали “Ой у лузі червона калина”.

“Нехай дітки завжди будуть такими веселими та усміхненими, як цього разу. І ніхто не затьмарить їх щасливе дитинство.

Для цього ми — дорослі зробимо все, та навіть більше.

Ми переможемо!”, – ідеться у повідомленні патрульної поліції Тернопільщини.