Патрульні супроводили автомобіль з юнаком, який травмувався сокирою.

Учора на лінію 102 звернувся громадянин та повідомив, що його товариш потребує невідкладної медичної допомоги — юнак із власної необережності травмував ногу сокирою. У місті затори, тож водій просив про супровід, аби якнайшвидше потрапити до лікарні.

Патрульні Богдан Галайчук та Вікторія Панчишин, не гаючи часу, поспішили на поміч. Увімкнувши спецсигнали на службовому транспорті, інспектори супроводили авто до медзакладу та передали травмованого медикам.

“Якщо вам потрібна допомога — телефонуйте на 102. Ми поруч і завжди готові прийти на допомогу!”, – звертаються патрульні.