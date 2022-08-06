Указом Президента нагороджено орденом “За мужність” III ступеня загиблого бійця Любомира Ваверчака.

Високу нагороду присвоєно за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

4 серпня, високу державну нагороду матері загиблого Героя вручив начальник Чортківської районної військової адміністрації Володимир Шипітко.

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Солдат Любомир Ваверчак був старшим навідником гармати артилерійського взводу артилерійської батареї артилерійського дивізіону. Військовий загинув 21 квітня поблизу м. Харків, захищаючи незалежність України.

– Дякую Вам за те, що виховали справжнього Героя, патріота України. І незважаючи на таке велике горе, яке спіткало Вашу родину, ми усі повинні пам’ятати, що Любомир поклав своє життя недаремно, – зазначив Володимир Шипітко, звертаючись до матері загиблого.

Вічна пам’ять Герою!