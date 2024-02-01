Оперативники відділу міграційної поліції спільно з працівниками Державної прикордонної служби, слідчого управління та обласної прокуратури викрили діяльність групи осіб, що допомагала чоловікам перетинати кордон, надаючи їхні дані, для внесення у систему «Шлях».

Відомо, що один з учасників – житель обласного центру, є засновником громадської організації й саме це сприяло доступу до системи перетину кордону. Його спільниками стали ще двоє осіб – тернополянин та житель Івано-Франківської області.

Зі слів начальника відділу міграційної поліції ГУНП в Тернопільській області Олександра Буняка, у ході реалізації матеріалів кримінального провадження було встановлено та доведено, що 48 осіб, з числа тих, дані котрих були внесені в систему «Шлях» за поданням громадської організації не повернулися в Україну після перетину кордону. Усі вони значилися, як водії, що мали здійснювати вантажні автомобільні перевезення гуманітарної допомоги. Оперативні заходи щодо незаконного перетину кордону іншими особами, котрим сприяли тріо зловмисників, тривають.

У рамках кримінального провадження було проведено 12 санкціонованих обшуків. Серед вилученого – документація громадської організації, транспортні засоби, мобільні телефони, комп’ютерна техніка.

Усім трьом учасникам групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.