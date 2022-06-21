Задля запобігання диверсійній діяльності на території області, перевірки реєстрації внутрішньо-переміщених осіб та взяття їх на військовий облік на Тернопільщині з 18 червня організовано роботу спільних патрульних груп.

До складу груп входять на лише поліцейські, а й представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, військової служби правопорядку, органів місцевого самоврядування. Загалом щодня на патрулювання в області виходить 25 груп.

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За інформацією управління превентивної діяльності ГУНП в Тернопільській області, з 18 по 20 червня було здійснено перевірку документів у майже тисячі осіб. Серед них виявлено 140 внутрішньо-переміщених осіб, котрі не стали на військовий облік та майже 70 осіб, котрі перебувають на території області без реєстрації. За цей період вручено повістки 333 чоловікам, котрі підлягають мобілізації.

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Робота спільних патрульних служб триватиме й надалі. Поліцейські звертаються до громадян з розумінням поставитися до перевірок та завжди носити з собою документи, які засвідчують особу, повідомляють у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.