З 18 червня у Тернополі та області розпочнуть роботу додаткові наряди правоохоронців. Вони перевірятимуть документи у громадян.

Таким чином хочуть попередити контрдиверсійну діяльність, зменшити кількість правопорушень та виявити осіб, які не зареєструвалися після приїзду в нашу область, а також тих, хто не стоїть на обліку у військкоматі. Про це під час брифінгу ради оборони Тернопільщини розповів начальник обласної поліції Олександр Богомол.

– У воєнний час всі, хто рухається по території нашої області, як і всієї України, повинні мати із собою відповідні документи: паспорт, посвідчення водія або документ у «Дії» на смартфоні, – розповів Олександр Богомол. – Додаткові наряди розпочнуть працювати з 18 червня. До них входитимуть представники військкоматів, військової служби правопорядку, поліції і тероборони. Такі патрулі будуть працювати цілодобово. Перевірятимуть усіх, як чоловіків, так і жінок щодо наявності документів. Це буде контрдиверсійна діяльність, профілактична діяльність щодо вчинення порушень, виявлення осіб з числа переселенців, які не стали на облік в органах місцевого самоврядування та військкоматах. Громадяни, які не будуть мати із собою документів, будуть зобов’язані прийти у відділок поліції для встановлення та підтвердження особи і підтвердження мети перебування на території області, якщо вони не зареєстровані в області. На жаль, дехто приїжджає до нас, щоб ухилитися від військової служби, тому до нарядів буде залучена військова служба правопорядку. Якщо документи пред’являтиме місцевий житель, то військовослужбовці перевірять, чи він зареєстрований, і чи стоїть на обліку, якщо ні, то йому буде виписана повістка для явки у військкомат. Якщо будуть проблемні питання, то будуть відповідні процедури правоохоронного напрямку. Такі заходи будуть постійними.