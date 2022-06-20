“Вітаємо у кальянних військах”: на Тернопільщині вручають повістки у місцях відпочинку. ВІДЕО

Поліцейські патрулі почали активно працювати на Тернопільщині з 18 червня і вже є перші результати.

На Кременеччині трьом хлопцям, які курили кальян та відпочивали біля водойми вручили повістки, повідомляють Тернополяни. Згідно з документами, відпочиваючим треба прибути у військомат, що знаходиться у місті Шумськ.

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“Сидимо собі, кальян куримо, природа, кайф, і тут на тобі – раз, два три. Вітаємо у кальянних військах”, – йдеться у відео.

Детальніше у відео в Телеграм-каналі Файного Тернополя.

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