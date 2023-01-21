Як відбуватиметься вступ до закладів вищої освіти у 2023 році визначили у Міністерстві освіти і науки України спільно з Комітетом ВРУ з питань освіти, науки та інновацій та Українським центром оцінювання якості освіти.

Про особливості цьогорічного вступу розповіла начальниця управління освіти і науки ТОВА Ольга Хома.

– Випускники 11-х класів цьогоріч проходитимуть національний мультипредметний тест, як і в 2022 році, – повідомила Ольга Хома. – Але є певні зміни. Якщо у 2022 році було три предмети і вони усі були обов’язковими, то у 2023 році два предмети є обов’язковими і один – за вибором. Серед обов’язкових: українська мова та математика, третій предмет на вибір: історія України, іноземна мова, яку вивчала дитина, хімія, фізика та біологія.

Реєстрація на НМТ проходитиме у квітні. Він складатиметься з основної та додаткової сесії. Основна сесія проходитиме у червні, додаткова – у червні-липні. Додаткова буде для тих вступників, які з поважних причин не змогли взяти участі в основній сесії. Одинадцятикласники цьогоріч державну підсумкову атестацію не складають, вона скасовується.

Здобувачі повної загальної середньої освіти з числа внутрішньо переміщених осіб або з окупованих територій також можуть зареєструватися на НМТ і здавати його на тій території, яка ближча до їхнього місця розташування.

Усі вищі навчальні заклади прийматимуть результати НМТ з будь-яких предметів, які здавав випускник. Тобто, якщо учень обрав додатковим предметом, наприклад, біологію, але вступає на історичний факультет, то йому зараховуються бали з біології, але він буде не в першому пріоритеті, а, наприклад, у другому. А в першому буде той вступник, який здавав історію України. Але учень може здати результати НМТ на будь який напрямок, який він обере.

Тест вступники складатимуть впродовж одного дня у форматі комп’ютерного тестування. Триватиме він три години. Результати вони дізнаються одразу, як тільки виконають усі завдання з того чи іншого предмета. Виходячи з аудиторії тимчасового екзаменаційного центру, кожен учасник буде знати свій результат у тестових балах. Як і в минулому році, УЦОЯО розробить демонстраційний варіант тесту. Для вступу у цьому році замість результатів НМТ можна буде скористатися результатами НМТ 2022 року або ЗНО 2021/2020 років.