Університети у Тернополі розпочали навчальний процес для старшокурсників. Заняття проходять за змішаною формою: лекції — дистанційно, практичні та лабораторні — очно.

Проведення мультипредметних тестів на Тернопільщині завершилося, – повідомив на брифінгу начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. Час і місце іспитів повідомляли цьогоріч лише учасникам.

“У нас майже закінчилася вступна кампанія. Завершилося проведення мультипредметних тестів. Діти мають можливість вступати. Наші вузи готові до навчання. Деякі вузи вже розпочали своє навчання для старшокурсників. Ми перевірили укриття у цих закладах. Усі вони відповідають вимогам. Тож вузи можуть проводити очні заняття, а під час повітряних небезпек усі повинні переходити до сховищ”.

Додамо, вступна кампанія має завершитися до вересня.