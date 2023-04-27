Вперше в історії української медицини дитині провели операцію на мозку — з пробудженням. Під час найважливішої частини втручання — вона мала бути при свідомості.

Зважились стати першими заради порятунку життя дитини львівські нейрохірурги Лікарні Святого Миколая. Про це повідомляють на сторінці лікувального закладу.

15-річний Максим Волович з Тернополя з восьмирічного віку страждає від сильних епілептичних нападів. Судоми викликає пухлина в мозку. Спровокувати черговий напад може будь-що: фізична активність чи прояв емоцій. Хлопчик, який до судом займався танцями і мріяв стати чемпіоном, навіть бігати більше не міг. Сміх чи сльози — теж могли спровокувати напад. Дитинство Максима минуло з суворими обмеженнями, під постійним наглядом мами, яка цілодобово пильнувала сина і боялась за його життя. Останніми роками юнаку стало важко говорити та запам’ятовувати.

З роками пухлина виросла і напади посилились. Утворення почало тиснути на ділянки мозку, які відповідають за мову і рухи. Виник високий ризик паралічу правої половини тіла. Мама Максима не могла з цим змиритися і звернулась до львівських лікарів. Ті після ретельного обстеження дійшли висновку, що єдиний шанс для Максима – це операція на мозку з пробудженням – AWAKE SURGERY. Ось що сказав завідувач нейрохірургічного відділення Mykhailo Lovga: “Далі тягнути нема куди. Наріс набряк навколо. Є вже ознаки того, що ця пухлина добряче тисне і давить на мозок. Це ризик смерті. Тому однозначно потрібно це лікувати. Обов’язково потрібно видаляти”.

Під час найважливішої частини операції — видалення самої пухлини — лікарям вдалося розбудити Максима. Це потрібно аби контролювати його мову та рухи і не пошкодити ділянки мозку, що за них відповідають. Медики розважали Максима розмовами про його улюблених супергероїв коміксів та вигадані всесвіти і не давали хлопцеві заснути. Поки він говорив активність у ділянках, які відповідають за рухи кінцівками та мовлення, фіксували нейрофізіологи Mary Pavlyuk та Yulya Halii – Gerasymovych.

Операція тривала сім годин. Після неї Максим на радість мамі та медикам заговорив ще краще, ніж до втручання. Результати МРТ теж обнадійливі: лікарям вдалося повністю видалити пухлину. А гістологічне дослідження показало, що утворення було доброякісним. І подальшого лікування пацієнт не потребує. Епілептичних нападів більше немає.

За тиждень після операції з пробудженням Максима виписують. “Ми щасливі! Приїхали хворі, а їдемо здорові!”, – каже його мама. А сам Максим повсякчас усміхається і не втомлюється ділитися планами на майбутнє: хоче на спорт та мріє подорожувати.

За трошки більше року роботи команда Центру нейрохірургії Дитячої Лікарні Св. Миколая провела рекордну кількість операцій – уже близько ПІВ ТИСЯЧІ. Це один з найвищих показників по країні.