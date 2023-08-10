Вперше в історії української медицини! Немовляті – з однією з найважчих і украй рідкісних вроджених вад серця – зробили операцію з подвійного переміщення артеріальних коренів. Виконали втручання, яке у світі вважається технічно одним з найскладніших в дитячій кардіохірургії, львівські спеціалісти Лікарні Святого Миколая.

Про це повідомляють на сторінці Першого медичного об’єднання Львова.

Крихітку звати Ніколь. Вона з Тернополя. Одразу після народження лікарі почули шуми в серці немовляти. І виявили дуже рідкісну патологію, яка зустрічається лише у 0,15% дітей, що народжуються з вадами серця. Єдиний шанс на порятунок таких малюків – операція у перші дні життя. Діагноз звучить складно: транспозиція, тобто неправильне положення, магістральних судин з дефектом міжшлуночкової перегородки та стенозом, тобто звуженням, легеневої артерії. Її клапан був зменшений та неправильно сформований. Ба більше – під ним була аномально вузька зона у вигляді м‘язового кільця. Це заважало крові надходити до легень в необхідному об‘ємі. Тож в Ніколь стрімко розвинувся ціаноз – синюшність шкірних покривів та кисневе голодування.

Аби врятувати Ніколь, якій лише три дні від народження, її екстрено доправляють каретою швидкої до Львова – в Лікарню Святого Миколая. Та через замалу вагу і надто високі ризики в такому віці проводити радикальну операцію, яка виправить ваду – було неможливо. Утім, і без втручання немовля не вижило б. Тож кардіохірурги виконують паліативне втручання – за допомогою штучного протеза створюють додаткове джерело кровотоку в легеневу артерію. Мета – полегшити симптоми та дати Ніколь шанс набрати вагу і дожити до головної операції.

У вісім місяців Ніколь важила вже 8 кг – оптимальні для проведення радикального втручання. Кардіохірурги вирішують оперувати дитину за допомогою методики DRT – Double root translocation, що значить подвійне переміщення коренів. Донині такі операції в Україні ще не виконували. Цей метод водночас вважається і найскладнішим в дитячій кардіохірургії, і найбільш помічним.

“Перевага методу в тому, що він дає найбільшу анатомічну вигоду після корекції. Ми не просто міняємо судини місцями, а фактично повністю висікаємо з серця корінь кожної артеріальної судини – з її рідним клапаном. Потому міняємо їх місцями: корінь аорти пришиваємо до лівого шлуночка, а корінь легеневої – до правого – так, як це має бути в нормі. Це означає, що кожна з артеріальних судин буде зі своїм клапаном, і вони будуть рости разом з дитиною, що найважливіше в дитячій кардіохірургії. А вихідні тракти обох шлуночків будуть максимально наближені до анатомічно нормальних, які були б, якби серце в утробі сформувалось правильно”, – розповідає про унікальність методу завідувач відділення дитячої кардіохірургії Олександр Ячнік.

Оперували Ніколь більше 14 годин. Складність полягала в тому, що серце дитини надто маленьке і критично важливі структури знаходяться дуже близько одна до одної. Є великі ризики пошкодити провідну систему серця, мітральний клапан та коронарні артерії. Ось що каже Олександр Ячнік: “Працювати треба вкрай обережно. Ти наче маєш пройти по мінному полю. Концентрацію не можна втрачати ні на секунду”.

Попри всі складнощі, операція проходить успішно. Ніколь врятовано! Вже на третій день дівчинка була переведена на самостійне дихання. Післяопераційний період минув без ускладнень. І за три тижні крихітку Ніколь виписують з лікарні.

“Ми щиро дякуємо команді лікарів, які заради порятунку життя немовляти першими в Україні наважились на таку складну операцію. Зокрема, завідувачу відділення Олександру Ячніку, хірургу Андрію Пилипцю, інтервенційному кардіологу Дмитру Бешу, анестезіологам Софії Ткач, Михайлу Микитину, Сергію Шишу, кардіологам Христині Качур та Ользі Пастернак, перфузіологам Василю Ключику та Людмилі Чопик”, – зазначають у медичному об’єднанні.