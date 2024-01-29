“Вони не повинні цього робити”: Зеленський про примусову мобілізацію на вулиці. ВІДЕО

В Україні існують непоодинокі випадки примусової мобілізації прямо на вулицях.

Президент України Володимир Зеленський вважає такі дії працівників ТЦК неприйнятними. Про це він заявив в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD, передають Новини LIVE.

Журналіст поставив запитання, як обмеження свободи громадян, коли їх примусово мобілізують прямо на вулицях, поєднується із захистом свободи України.

Президент заявив, що дії представників військкоматів щодо “виловлення” призовників, які не приходили до ТЦК, та пошуку їх на вулицях неправильні.

“Але тут я хотів би, щоб ми були також із вами справедливими і чесними. Чи є такі випадки — так є. Чи правильно це — абсолютно ні. І вони не повинні цього робити, тому я і попросив наших військових і депутатів, коли вони будуть готувати цей законопроєкт, щоб не було шансів ходити по вулицях”, — сказав Зеленський.

Він зазначив, що наразі існують можливості застосування digital формату, бо Україна дуже цифровізована країна.

“Немає питань розв’язати це питання по-сучасному”, — зауважив український лідер.

Як відомо, у першій редакції законопроєкту про мобілізацію було закладено норму про електронні повістки, але депутати закликали її виключити.