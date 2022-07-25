Волонтери швидко пристосовуються до нових умов та долають труднощі. Це дає змогу дуже оперативно допомагати українським воїнам.

Про це розповів голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко у ефірі каналу NTA.

– Волонтерський рух на Тернопільщині дуже активно діє з 2014 року. Вже сформовані як певні особистості, так і цілі волонтерські організації. Я працюю з ними і дякую їм усім. Володимир Мосейко, Василь Конько, Ярослав Колодій, Руслан Савчишин, Роман Мельник та інші. Це не разова акція, а системна робота – важка, щоденна. Вона виснажує, але у той же час дає енергію, силу. Коли приїжджаєш на передову, обіймаєш воїнів, передаєш необхідне, вони бачать, що про них пам’ятають. Волонтери швидко пристосовуються до нових складнощів, нових вимог, а бюрократичні державні організації не є такими динамічними. Волонтерський рух швидко діє, швидко реагує, швидко приймає рішення, – зазначив Михайло Головко.

Голова облради вважає, що волонтери повинні отримувати оплату за свою роботу, адже вона дуже важка та важлива.

Праця волонтерів рятує життя, наголошує Михайло Головко.

– Коли ти приїжджає на передову, відкривається друге дихання. Ти розумієш, що твоя праця рятує життя. Твоя робота потрібна тим, кому ще важче. Тим, хто ризикує своїм життя. Тим, хто віддає його за нашу державу. Чому ми переможемо? Бо в українців є суперзброя, в нас іншого виходу немає, нам нікуди відступати, – підсумував голова Тернопільської обласної ради.