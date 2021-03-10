Президент Володимир Зеленський підписав указ «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Міжнародного жіночого дня».

За значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, зразкове виконання службового обов’язку та сумлінну працю державні ордени від Зеленського отримали сім українських біатлоністок:

Валя Семеренко (чемпіонка Європа-2020) – орден «За заслуги» ІІ ступеня;

Віта Семеренко (призер чемпіонату Європи 2021) – орден «За заслуги» ІІІ ступеня;

Олена Підгрушна (призер чемпіонату світу-2021) – орден княгині Ольги І ступеня;

Анастасія Меркушина (призер чемпіонату світу-2021) – орден княгині Ольги ІІ ступеня;

Ірина Петренко (призер чемпіонату Європи-2021) – орден княгині Ольги ІІ ступеня;

Юлія Джима (призер чемпіонату світу-2021) – орден княгині Ольги ІІІ ступеня;

Дарина Блашко (призер чемпіонату світу-2021) – медаллю «За досягнення і праця».