Учора Верховна Рада наблизила втілення проєкту з будівництва нової об’їзної довкола Тернополя, ратифікувавши фінансову угоду “Транспортний зв’язок в Україні – Фаза I” між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

Угода передбачає залучення 50 млн євро, які зокрема буде скеровано на будівництво північно-східної ділянки об’їзної дороги Тернополя.

Перша черга східного обходу Тернополя передбачає будівництво дороги між Шляхтинцями та Ступками. Під час другої черги будуватимуть дорогу між Ступками і Великою Березовицею.

«Нова об’їзна дасть можливість розвантажити Тернопіль він транзитного транспорту, щоб усі багатотонні вантажівки їхали в обхід міста, не руйнували дороги Тернополя, не створювали незручностей тернополянам», – каже народний депутат, голова обласної організації партії «Слуга Народу» Володимир Гевко.

На важливості ратифікації даної угоди наголосив і Міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

«Наше спільне завдання – залучити максимум фінансування на відновлення українських доріг. Саме на це спрямований законопроєкт №0056 про ратифікацію фінансової угоди проєкт “Транспортний зв’язок в Україні – Фаза I”, який передбачає залучення 50 млн євро. Вдячний депутатам за прийняте рішення. Реалізація проєкту дозволить покращити безпеку руху на дорогах, мінімізує кількість ДТП. Крім цього, впровадження інтелектуальних транспортних систем сприятиме подальшій цифровізації процесів на транспорті», – зазначив міністр.

Тим часом на Тернопільщині продовжується ремонт траси М-19. Зокрема, на півночі області вже завершено роботи вкладання асфальту на об’їзній Кременця, зараз там продовжують бетонувати систему водовідведення і влаштовувати пішохідні доріжки, також дорожники працюють в Теребовлянському і Гусятинському районах. Шляховики просунулися на 61 км від Тернополя, техніка дорожників вже – в Оришківцях. «Завдяки реалізації проєкту президента України Володимира Зеленського Велике будівництво, цього року на Тернопільщині оновлять рекордну протяжність державних доріг, загалом буде відремонтовано 162 км! Вперше за кілька десятків років повністю ремонтують напрям Тернопіль – Заліщики, дорогу у Ланівцях, завершують роботи на півночі області. Проїзд Тернопільщиною стає комфортним, а це робить нашу області ще цікавішою як для туристів, так і для інвесторів», – підкреслив Володимир Гевко.