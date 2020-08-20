Цьогорічні місцеві вибори є як ніколи важливими, адже дають можливість зламати стару систему і змусити депутатів нарешті працювати на благо громади. Адже органи місцевого самоврядування завдяки реформі децентралізації стають більш незалежними від Києва, у них буде достатньо власних фінансів, а отже все залежатиме головно від людей, яких громада обере керувати в місцевій раді.

«Раніше гроші на місцевий розвиток доводилося випрошувати у приймальнях столичних чиновників, а тому влада на місцях була залежна від столичних кланів. Цього року все зміниться. Місцеві вибори-2020 унікальні тим, що вперше за часи незалежності люди зможуть обрати на місцевих виборах реальну владу, яка матиме гроші і повноваження зробити життя в містах та селах кращим. Відтепер питання розвитку громад будуть вирішувати не в Києві, а на місці. Тому вкрай важливо обрати професійних і чесних кандидатів. Саме на таких орієнтується партія «Слуга народу», адже такі люди будуть віддано служити громаді. А у разі, якщо втратять довіру земляків, будуть позбавлені мандата чи посади за народною ініціативою», – каже голова обласної організації партії «Слуга народу», нардеп Володимир Гевко.

Відтак він закликав усіх, хто має авторитет, досвід, а головне бажання змінювати свій край на краще поповнювати команду однодумців, яка сформувалася у партії «Слуга народу». Адже хто може краще вирішувати проблеми свого населеного пункту, як не місцеві жителі.

«Україна починається з кожного з нас. Саме тому наш лозунг – «Україна – це ти», «Твоє місто – це ти», «Твій регіон – це ти». Ми звертаємося до кожного. Ми даємо кожному можливість долучитися до обрання своєї влади, ставати владою, контролювати свою владу і впливати на головні рішення місцевого рівня. Ніхто не зможе вирішувати питання життя громади за людей, без врахування думки людей, проти волі людей», – переконаний Володимир Гевко.

Він зауважив, що із зміною правил гри тепер жоден місцевий олігарх чи київський політик не зможе маніпулювати рішеннями місцевої влади. Адже місцева рада стає більш незалежною і вже сама вирішуватиме, як їй краще розвиватися і в якому напрямку рухатися. «Долучається кожен, вирішує громада» – саме такий принцип управління на місцевому рівні ми запроваджуємо по всій країні. Де і що будувати, де брати гроші, як залучати інвестиції, як зберігати природні ресурси – відповідь на всі ці питання віднині залежатиме від кожного члена місцевої громади. Партія «Слуга народу» іде на вибори з метою, щоб відповіді на ці питання були почуті і реалізовані. На користь громадам, а не місцевим ділкам та чинним політичним групам, які паразитують на ресурсах громади, а пересічні люди роками не відчувають покращення добробуту», – наголосив Володимир Гевко.