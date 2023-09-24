Учора водій автомобіля Volkswagen не виконав вимоги дорожніх знаків та вирішив переїхати центральну частину міста Театральним майданом, чим порушив правила дорожнього руху.

Інспектори оперативно розшукали транспортний засіб та встановили особу водія. За скоєне правопорушення на керманича патрульні винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення правил дорожнього руху) КУпАП.

Про це повідомляють у патрульній поліції Тернополя.

“Кермуйте відповідально та не порушуйте правила”, – вкотре закликають патрульні.