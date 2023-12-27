Про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на лінію “102” повідомила сімнадцятирічна пасажирка – донька водія. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група.

У ході перевірки стало відомо, що на трасі Доманово–Ковель–Чернівці–Тереблече, поблизу міста Копичинці, водій автомобіля “Volkswagen Passat” збив велосипедиста. Потерпілий – місцевий житель 1953 року народження.

За попередньою інформацією, він їхав на велосипеді попереду авто. Чоловік від отриманих травм загинув на місці дорожньо-транспортної пригоди.

У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до частини 2 статті 286 ККУ.