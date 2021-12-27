П’ять мільйонів шістсот тисяч гривень надійшло у міській бюджет цього року за штрафи, накладені за порушення правил паркування.

Станом на 22 грудня 2021 року муніципальними інспекторами було винесено 17 320 адміністративних постанов, у результаті чого до міської казни і надійшла вказана сума. Про це розповів начальник управління муніципальної інспекції Ігор Максимів під час звітування про роботу управління на засіданні виконавчого комітету.

У 2020 році муніципальними інспекторами за порушення правил паркування було винесено 3 842 постанови, і до бюджету надійшло у п’ять разів менше коштів – 988 502 гривні. Зростання кількості винесених постанов пояснюється тим, що цього року для інспекторів з паркування придбали програмне забезпечення – автоматизовану систему контролю за дотриманням Правил паркування.

– Це дає можливість оперативно реагувати на порушення Правил паркування та збільшує обсяг обстеження вулиць міста, що в свою чергу впливає на впорядкування у сфері паркування, – розповів Ігор Максимів. – Станом на 22 грудня винесено 17 тисяч 320 адмінстративних постанов, що забезпечило наповнення міського бюджету за рахунок штрафів на 5,6 мільйона гривень. Для порівняння, за 2020 рік винесено 3 842 постанови і до місцевого бюджету надійшло 988 502 гривні. Постанови, які не оплачуються у встановлені терміни, направляються у відповідні органи Територіальних управлінь юстиції для примусового стягнення штрафів у подвійному розмірі. Здебільшого інспектори з паркування працюють у центральній частині міста, на приринкових територіях по вулицях Шептицького та Живова, а також постійно реагують на повідомлення мешканців, які надходять в управління на Вайбер.

Цього року, за словами Ігоря Максиміва також збільшилась кількість евакуйованих транспортних засобів. Транспортні засоби, які суттєво перешкоджали проїзду автомобілів або проходу пішоходів евакуйовували та переміщували на штрафмайданчик. За 2020 рік було евакуйовано 97 автомобілей. А станом на 22 грудня 2021 року – 757. Тобто, щоденно відбувалося три-п’ять евакуацій. Взимку муніципальні інспектори працюють спільно з обслуговуючими організаціями міста та евакуйовують ті транспорті засоби, які заважають роботі снігоочищувальної техніки.