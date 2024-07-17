Оскільки 16 липня в Україні закінчився двомісячний термін, протягом якого військовозобов’язані мали стати на військовий облік або оновити військово-облікові дані, вже сьогодні, 17 липня, за невиконання цього почнуть штрафувати.

Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін, передає видання Оглядач. Він зазначив, що інформації щодо збільшення блокпостів для мобілізаційних заходів у нього немає, і додав, що “штрафи не будуть виписуватись або розсилатися автоматично”.

Лазуткін нагадав, що відповідні штрафи будуть від 17 до 25,5 тисяч гривень, і додав, що також будуть надсилатися повістки “Укрпоштою”. Причому для того, щоб повістка вважалася отриманою, отримувачу вже не треба ставити свій підпис.

“Щодо збільшення блокпостів і так далі – такої інформації у нас наразі немає”, – запевнив він.

Зі свого боку народний депутат Олександр Федієнко стверджує зворотне. За його інформацією, збільшення перевірок також слід чекати вже 17 липня. А ось щодо штрафів за неоновлення даних, то вони, на думку нардепа, почнуть з’являтися тільки у вересні.

Також нардеп прогнозує хвилю оскаржень штрафів у судах, адже “це дешевше, ніж штраф”.