У Тернополі впровадили автоматизовану систему контролю за дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів.

Положення про таку систему затвердили на черговому засіданні виконавчого комітету 25 серпня.

– Для муніципальної інспекції придбали програмне забезпечення, яке автоматизує процеси контролю за дотриманням правил паркування в місті, – розповіла Мар’яна Зварич, начальниця управління цифрової трансформації та комунікації зі ЗМІ. – Це пришвидшить порядок оформлення постанов про порушення правил паркування. Зараз працівники оформляють всі постанови і повідомлення вручну в двох екземплярах. Після впровадження програми повідомлення і постанови будуть генеруватися автоматично. Представники муніципальної інспекції будуть фіксувати факти порушення правил паркування на спеціальний планшет, одразу генеруватиметься повідомлення про факт порушення, що буде залишатися для водія, а дані автоматично передаватимуться у Центр обробки даних.

Така програма, як зауважила Мар’яна Зварич, працює у багатьох містах України. За її допомогою інспектори з паркування працюватимуть швидше, що призведе до збільшення кількості виявлених порушень правил паркування на території міста та громади.

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