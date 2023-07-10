Два життя забрала вода на Тернопільщині.

Так, 8 липня з річки Коропець села Голгоча Підгаєцької територіальної громади дістали тіло місцевого жителя, чоловіка 1973 року народження, який ще з 5 липня вважався зниклим безвісти. Причина його загибелі встановлюється.

Ще один нещасний випадок стався у Підволочиську. У ставку потонув 33-річний місцевий житель.

Всього з початку цього року на водоймах Тернопільської області загинули 14 людей, включаючи одну дитину.

“Незважаючи на численні застереження рятувальників, не всі громадяни усвідомлюють, яку небезпеку може нести вода для тих, хто поводить себе надто безпечно і необачно, наражаючи своє життя, а іноді й життя інших, на небезпеку.

Головне управління ДСНС України у Тернопільській області вкотре звертається до жителів і гостей краю: аби з вами не трапилось біди, поводьтесь на водоймах так, як вимагають заходи безпеки: обачно і обережно”, – закликають рятувальники.