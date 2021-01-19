19 січня, у свято Хрещення Господнього, священнослужителі традиційних християнських церков здійснили чин освячення води на водопровідних насосних станціях комунального підприємства «Тернопільводоканал».

«Здавна всім відомо, що Йорданська вода має цілющі властивості – вона змиває усі негаразди та турботи, очищає душу від сумнівів та зневіри, а тілу дарує життєдайну енергію. Саме тому уже впродовж багатьох років 19 січня ми освячуємо воду на тернопільському водозаборі, щоб у кранах усіх жителів міста текла освячена вода на добро, благополуччя та Божу благодать», – зазначив міський голова Сергій Надал.