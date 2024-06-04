У Тернополі зросли тарифи на водопостачання, але не для всіх

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила нові тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для абонентів КП «Тернопільводоканал».

З 1 червня 2024 року вартість кубометра води і стоків (з ПДВ) для всіх груп споживачів, крім населення, становить 58,74 грн.

Для населення наразі залишаються чинними тарифи за централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року. Споживачі платять 36,7 гривень за кубометр води і стоків.

Про це повідомили у КП “Тернопільводоканал“.